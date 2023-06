Zelão, jogador do Benfica entre 2009 e 2022, regressa à competição para reforçar o Oeiras

Experiente central regressa à competição após uma temporada de ausência

Zelão, central e figura importante do voleibol do Benfica entre 2009 e 2022, vai reforçar o Oeiras no regresso do clube ao escalão principal da modalidade. Com 40 anos - faz 41 em agosto -, Zelão vai assim regressar à competição, após uma temporada de ausência. O central vai ainda ser treinador principal da equipa sub-21.

No Oeiras, nota ainda para as renovações de André Rosa (zona 4/oposto formado no Marítimo e que representou Esmoriz, Leixões e Viana), um dos jogadores fundamentais na subida de divisão, e de João Jardim (zona 4 formado no Benfica e com passagem pelo Clube Nacional de Ginástica), sobrinho de José Jardim, antigo treinador do Benfica.

Pedro Jardim, zona 4 com passagens por Benfica B e Clube Nacional de Ginástica, e André Sousa, central formado no Benfica e com passagens em Clube Nacional de Ginástica, Oeiras e Sporting, ambos ex-Caldas, também são reforços.