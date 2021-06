Turquia vence Bielorrússia e segue invicta na Liga Europeia

A Turquia venceu esta sexta-feira, por 3-0, a Bielorrússia, na European Golden League de voleibol.

A Turquia venceu hoje por 3-0 a Bielorrússia, na abertura do segundo torneio do grupo C da European Golden League de voleibol, a decorrer até domingo em Santo Tirso, e segue invicta na liderança.

No encontro que opôs os dois primeiros classificados do grupo C, e que reeditou a última final da competição, a campeã Turquia venceu a vice-campeã Bielorrússia com os parciais de 25-20, 25-23 e 25-19, e repetiu o resultado alcançado no primeiro torneio (3-0).

Com quatro vitórias em quatro jogos, a Turquia segue invicta na liderança do grupo C e muito perto de assegurar o apuramento para a "final four", a decorrer em Kortrijk, a 19 e 20 de junho, com os três vencedores das "poules" e a anfitriã Bélgica.

Com um início de jogo demolidor, forte no serviço, a Turquia cedo construiu uma vantagem de sete pontos no primeiro "set" (10-3), que geriu e lhe permitiu fechar aos 25-20, apesar da reação da Bielorrússia, que ainda reduziu para dois aos 20-18.

O segundo parcial foi mais equilibrado e, depois de a Turquia ter entrado melhor, a vencer por quatro pontos aos 10-6, 13-9 e 15-11, a Bielorrússia, superior nas ações de ataque, passou para a frente aos 19-18, com um parcial de 6-1.

Na parte final do parcial, os erros da Bielorrússia foram traduzidos em pontos para a Turquia, que fechou aos 25-23, com dois pontos consecutivos após ter sofrido o empate a 23-23 também com dois pontos seguidos.

O equilíbrio, as sucessivas igualdades e as vantagens mínimas foram uma constante do terceiro e último "set" até aos 17-16, altura em que a seleção turca embalou para um inequívoco triunfo por 25-19, e para o triunfo no jogo por 3-0.

A jornada prossegue ainda hoje com Portugal a defrontar a República Checa e a tentar, em caso de vitória, ultrapassar a Bielorrússia no segundo lugar do grupo. No primeiro torneio, em Minsk, Portugal venceu a Republica Checa por 3-2.