Voleibolista brasileira faz sucesso com o OnlyFans: "Ganho umas cinquenta vezes mais"

Keyla Alves é uma conhecida jogadora de voleibol brasileira, mas não foi o desporto que mais visibilidade lhe deu. A jogadora do Osasco é a voleibolista mais seguida do Mundo na rede social Instagram (mais de 2,3 milhões de seguidores) e é através das redes sociais que consegue ganhar mais dinheiro.

Keyla é também ativa no OnlyFans, uma plataforma onde publica conteúdo para adultos, gerando uma grande quantidade de dinheiro. "Ganho umas cinquenta vezes mais com as plataformas digitais do que com o voleibol. É muito mesmo. E ganho mais no OnlyFans, porque o valor é fixo", assume a brasileira, de 21 anos.

No entanto, a atleta não pensa largar o voleibol, embora não seja tão rentável. Até porque não costuma ser titular na equipa onde joga.

"Eu amo jogar voleibol, mais do que ficar a tirar fotos. Por isso, não vou parar a minha carreira nas quadras mesmo que isso seja possível atualmente, financeiramente falando. Seria mais fácil dizer que 'não quero mais'. Estou no meu terceiro ano numa equipa de voleibol profissional e considero-me atleta profissional. Mas as coisas fora da quadra começaram a acrescer muito. Então fui dando mais atenção à outra carreira. Sou atleta, modelo, influencer e empresária em alguns negócios", adiantou numa entrevista ao jornal O Globo.

Apesar de ser aconselhada por uma equipa de profissionais, a líbero da formação de São Paulo gere sozinha as próprias redes sociais, com exceção para o OnylFans.

"Tenho uma equipa [a trabalhar comigo] e falamos num grupo no WhatsApp, mas sou eu quem cuida de todas as minhas plataformas, menos o OnlyFans [n.d.r. plataforma com conteúdo para adultos]. Neste caso é o meu empresário que faz as publicações. Todas as publicações passam por mim. As fotos, as edições, as descrições. Posto à hora do almoço ou à noite, para não atrapalhar a rotina de treinos. Fico a noite toda a saltar entre as redes, mas sei o meu limite e por isso não atrapalho o meu sono. Tento fazer tudo normal. Sou uma pessoa normal que posta no Instagram e conversa com as pessoas. Não gosto de publicações falsas", atirou.

Key revelou ainda que gostaria de participar no Big Brother Brasil, programa com muita audiência naquele país. Coisa que poderia significar uma pequena pausa na carreira de voleibolista.



"Eu iria para o BBB e deixei isso bem claro quando cheguei ao Osasco. A visibilidade que este reality show tem... é incrível. Iria com vontade de participar, fazer o meu melhor, para quando sair ter mais visibilidade como atleta. Hoje em dia é muito difícil ser atleta no Brasil, não temos patrocinadores pessoais. Tenho certeza que não largaria o vólei e tentaria conciliar agendas", afirmou.