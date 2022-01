Voleibol: Sporting perde no "golden set" e é afastado da Taça Challenge

Redação com Lusa

Equipa leonina cai nos oitavos de final da prova.

O Sporting venceu em casa dos franceses do Narbonne por 3-1, depois do 1-3 de Lisboa, mas foi afastado nos oitavos de final da Taça Challenge de voleibol, ao perder no "golden set".

Necessitados de vencer por 3-0 ou 3-1, os leões não entraram da melhor maneira, tendo o Narbonne vencido o primeiro parcial por 25-22 e complicando ainda mais a tarefa leonina.

No entanto, nos parciais seguintes, o Sporting respondeu e venceu o segundo por 26-24, o terceiro por 25-20 e o quarto por 26-24, obrigando mesmo à realização do "golden set".

Na partida decisiva, os franceses revelaram-se mais fortes e venceram por 17-15, afastando a equipa portuguesa da fase seguinte, na qual está a Fonte do Bastardo, que se apurou na quarta-feira, ao afastar os gregos do PAOK.