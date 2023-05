Voleibol: Portugal entra a vencer com tranquilidade na Golden League europeia

Redação com Lusa

Triunfo por 3-0 frente à Roménia.

A seleção portuguesa de voleibol venceu, com facilidade, a Roménia por 3-0, com parciais de 25-22, 25-21 e 25-20, em encontro que durou apenas uma hora e 16 minutos, no Pavilhão Municipal Desportivo de Santo Tirso.

Com este resultado, Portugal soma os primeiros três pontos no Grupo A, seguindo-se a receção à Turquia, também em Santo Tirso, na quarta-feira, às 20:00.

Com a difícil tarefa de se qualificar no grupo que inclui a todo-poderosa Turquia, seleção que derrotou Portugal e foi finalista vencida da competição em 2022, a equipa das "quinas" procurava bater a Roménia, uma formação teoricamente mais acessível.

Os turcos, que, no palmarés, contam com os títulos de 2019 e 2021 deverão ser o principal obstáculo à passagem para a final four, para a qual apenas se qualifica o vencedor de cada poule e o melhor segundo classificado, este último apenas caso a Croácia, seleção organizadora da fase final, vença o grupo B.

A ocupar o 16.º lugar do ranking europeu, enquanto Portugal é 15.º, os romenos estão em franco crescimento após terem vencido a Silver League europeia em 2022, ganhando dessa forma o direito de disputar a principal divisão.

Num encontro relativamente acessível, a seleção das "quinas" soube confirmar o seu favoritismo logo desde o primeiro "set", e, apesar do equilíbrio inicial, decorrente de alguns erros, a formação portuguesa conseguiu fechar em 25-22, com aparente tranquilidade.

Se Portugal demorou a encontrar-se para se tornar eficaz, tanto no serviço como no side-out, a verdade é que nunca encontrou do outro lado um adversário capaz de oferecer uma grande oposição.

O início do segundo set representou uma mudança de paradigma da partida, com os romenos a passarem uma desvantagem de 11-7 para uma igualdade a 14, que parecia reabrir a luta pelo resultado e, apenas os recorrentes erros não forçados permitiram aos lusos vencer o segundo parcial, com os ataques à rede de Lourenço Martins em plano de evidência.

A seleção portuguesa acabou por se distanciar na fase final do set, o melhor período da partida, conseguindo chegar à maior vantagem, de quatro pontos, para concluir o parcial em 25-21.

O terceiro e último set acabou por ser o mais facilitado para os lusos, com a seleção romena já desgastada e resignada com o resultado negativo, não conseguindo discutir o resultado como havia feito até então.

O conforto no marcador permitiu a Portugal tornar-se uma equipa mais tranquilo e bastante mais agressiva nos seus ataques, e a equipa chegou várias vezes a uma vantagem de sete pontos, que não deixava dúvidas quanto ao desfecho final.

Portugal procura repetir o feito de 2018, em que atingiu a final four.

O primeiro classificado desta "final four" irá disputar a Challenger Cup que, também em 2018, Portugal venceu, em Matosinhos, o que lhe permitiu disputar pela primeira vez a Liga das Nações em 2019.

A Challenger Cup reúne os representantes europeus com os vencedores das competições continentais disputadas sob a égide da NORCECA (América do Norte e Centro), AVC (Ásia) e o vencedor do 'play-off' entre o vencedor da CSV (América do Sul) e da CAVB (África), bem como o organizador desta fase, num total de seis seleções.

Jogo no Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso, em Santo Tirso.

Portugal - Roménia, 3-0.

Parciais: 25-22, 25-21 e 25-20.

Sob arbitragem de Olivier Guillet (França) e Nuno Maia (Portugal), as equipas alinharam:

- Portugal: Miguel Tavares, Miguel Sinfrónio, Filip Cveticanin, José Pinto, Alexandre Ferreira e Lourenço Martins. Jogaram ainda Bruno Dias, Gonçalo Sousa, Ivo Casas (líbero), José Belo, José Pedro, Bruno Cunha, Nuno Marques e André Pereira.

Selecionador: João José.

- Roménia: Cristian Bartha, Andrei Butnaru, Robert Rață, Rares Balean e Marius Iftime. Jogaram ainda Claudiu Dumitru, Sérgio Diaconescu, Vlad Alexandru Cantor, Bela Florian Bartha, Robert Vologa, Gabriel Cherbeleață e David Dinculescu

Selecionador: Sérgiu Stanciu.

Assistência: Cerca de 300 espectadores.