Fim de semana em alta para a Fonte do Bastardo

Nova vitória, agora em Santo Tirso.

Após a deslocação a Gondomar, na qual venceu por 3-0 o Ala Nun´Álvares, a Fonte do Bastardo foi a Santo Tirso arrecadar o mesmo resultado (19-25, 17-25 e 17-25), fechando em beleza um fim de semana de dupla jornada.

Com este resultado, os açorianos seguem temporariamente na frente do campeonato, com 14 pontos e um jogo a mais, já que os dois adversários diretos, Benfica e Esmoriz (12), se defrontam na terça-feira (19h30).