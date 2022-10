Voleibol feminino: Sporting levou a melhor no dérbi lisboeta

Equipa leonina venceu em casa do Benfica por 3-1.

A sexta jornada do campeonato feminino de voleibol contou com um dérbi lisboeta, no Pavilhão da Luz, entre Benfica e Sporting, e foram as leoas a levar a melhor (1-3). A superioridade do emblema verde e branco foi visível desde o início, com um triunfo no primeiro set por 22-25.

No seguinte, as águias deram boa réplica e conseguiram igualar (25-15). Com tudo em aberto, o clube leonino voltou à carga e colocou-se na frente no final do terceiro parcial, depois de um suado 24-26, selando o triunfo no Pavilhão da Luz, no quarto e derradeiro set, por 18-25.

Com este resultado, as leoas ultrapassaram o Benfica, ocupando o segundo lugar da classificação.