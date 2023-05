Voleibol feminino: Portugal vence Geórgia no arranque da Silver League

Triunfo português por três sets sem resposta.

A seleção portuguesa feminina de voleibol venceu a Geórgia, por 3-0, no primeiro jogo da poule A da Silver League europeia, no qual as portuguesas impuseram a sua melhor qualidade de jogo.

A superioridade da equipa nacional ficou evidente nos parciais de 25-13, 25-12 e 25-18, numa partida que durou pouco mais de uma hora, e que valeu os primeiros três pontos do grupo e uma boa motivação para partida de quarta-feira, também em Santo Tirso, frente a Montenegro, que será o adversário mais complicado para Portugal.

Sabendo da importância de começar bem a prova, a portuguesas evidenciaram a sua superioridade logo no primeiro parcial, no qual a equipa cavou desde cedo uma confortável vantagem, sem ter de se aplicar a fundo tal foram as 'ofertas' das adversárias.

A equipa georgiana evidenciou muitas dificuldades na defesa, tornando a tarefa mais fácil para os remates das lusas, sobretudo por de Julia Kavalenka e Katia Oliveira, que foram dando folga ao marcador até um contundente 25-13 final.

A confiança do primeiro set acabou por tirar alguma concentração na equipa das 'quinas' para entrada no segundo parcial, permitindo às adversárias impor algum equilíbrio inicial, encontrado espaço para o remate.

No entanto, as portuguesas voltaram a recuperar o ritmo demolidor, e depois de 15-08 foram novamente mostrado um maior poderio ofensivo na rede, que facilmente fez os números da vantagem dispararem até um final 25-12.

O terceiro parcial acabou por ser o mais equilibrado, mas ainda assim com Portugal a ter quase sempre vantagem no marcador, apesar de alguma falhas defensivas que permitiram às georgianas manter-se no encalço.

No entanto, tal como restantes sets as lusas foram impondo a sua maior qualidade e com qualidade no serviço e também nos duelos na redes fecharam a partida, com naturalidade, com um 25-18.

O próximo desafio é de Portugal é com Montenegro, na quarta-feira, em Santo Tirso, seguindo-se uma viagem até às Ilhas Faroé, 3 de junho, para defrontar o outro adversário do grupo, e fechar a primeira volta.

Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para uma final-four, em que o vencedor garante lugar na Golden League europeia de 2024.

Jogo no Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso, em Santo Tirso.

Parciais: 25-13, 25-12 e 25-18.

Sob arbitragem de Francisco Sabroso (Espanha) e José Pereira (Espanha), as equipas alinharam:

- Portugal: Armanda Cavalcanti, Inês Pereira, Eliana Durão, Joana Resende (líbero), Margarida Maia e Júlia Kavalenka. Jogaram ainda: Katia Oliveira, Marisa Pardal, Ana Figueiras, Maria Lopes, Marlene Pereira.

Selecionador: Hugo Silva.

- Geórgia: Ana Tevdoradze, Melania Katsitdze (líbero), Magda Kobaidze, Mariam Mushkudiani, Gvantsa Markarashvili e Tinatin Tchautchidze. Jogaram ainda Mariam Gaprindashvili, Lizzie Lobzhadidze, Mariam Beriashvili, Gvantsa Ulumbelashvili, Elene Chumburidze e Teka Epremidze.

Selecionador: Izolda Tsintsadze.

Assistência: Cerca de 500 espectadores.