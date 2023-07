Voleibol feminino: FC Porto a solo no campeonato e também nas provas europeias

Clube azul e branco confirmou o fim da parceria com a Academia José Moreira.

O FC Porto oficializou esta segunda-feira o fim da parceria com a AJM (Academia José Moreira), que vigorava desde 2019, e aventura-se a solo no voleibol feminino, inclusive com a participação nas provas europeias.

"Depois de quatro anos de parceria que resultaram na conquista de três títulos nacionais (o de 2019/20 não foi atribuído devido à pandemia), duas Taças de Portugal e quatro Supertaças, o FC Porto lança uma equipa própria de voleibol feminino para o ataque à nova época. As azuis e brancas cumpriram os requisitos federativos e preparam-se para disputar, a solo, o campeonato da primeira divisão 2023/24 - cujo sorteio se encontra agendado para as 18 horas desta terça-feira", pode ler-se.



"No que respeita às competições internacionais, e após uma campanha que só terminou nos quartos de final da Taça Challenge, as atletas portistas irão participar na Taça CEV. O sorteio da prova europeia terá lugar quarta-feira às 11 horas, no Luxemburgo", vinca ainda.