Voleibol: Dupla portuguesa afastada no acesso à etapa de Madrid

Redação com Lusa

Derrota ante duo transalpino foi consumada com dois parciais de 21-8

A dupla portuguesa Inês Castro e Beatriz Pinheiro perdeu, esta quinta-feira, contra as italianas Erika Ditta e Sara Leoni no primeiro jogo de qualificação para a etapa de Madrid do circuito mundial de voleibol de praia.

A dupla portuguesa, que este ano somou um quinto lugar na etapa de uma estrela de Cortegaça, perdeu na primeira ronda de qualificação com a dupla italiana, pelos parciais de 21-8 e 21-18, sendo eliminada.

Castro e Pinheiro foram terceiras classificadas no Nacional de seniores. Beatriz Pinheiro ficou ainda em quinto lugar nos Jogos do Mediterrâneo de 2019, então em dupla com Vanessa Paquete.