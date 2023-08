Voleibol do Sporting tem novo distribuidor

Redação com Lusa

Velásquez, de 34 anos, assinou pelo Sporting, depois de na última época ter jogado nos franceses de St-Quentin, e no emblema lisboeta vai reencontrar João Coelho, que o orientou ainda nos açorianos

O distribuidor internacional venezuelano Armando Velásquez é reforço da equipa de voleibol do Sporting, depois de em Portugal ter representado o Sporting de Espinho e a Fonte Bastardo, informaram este sábado os "leões".

"Já conheço o trabalho dele, ele também conhece o meu e gosto, porque é um treinador que quer sempre mais e eu, como atleta, luto sempre pela minha equipa porque tenho vontade de mostrar mais", sublinhou o jogador, em declarações divulgadas no site oficial do clube de Alvalade.

No Sporting, que considera um clube grande, a "lutar por tudo", Velásquez vai encontrar o compatriota Chema Carrasco, também formalizado esta semana como reforço, ainda antes do anúncio da chegada do oposto norte-americano Kevin Kobrine.