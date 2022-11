Voleibol de praia: Pedrosa e Campos prometem "lutar até ao fim" para ir aos Jogos de Paris

Dupla orientada por Leonel Gomes obteve melhor classificação de sempre em etapas da categoria challenger do circuito mundial de voleibol de praia.

A dupla portuguesa de voleibol de praia formada por João Pedrosa e Hugo Campos perdeu, este domingo, no jogo de atribuição do bronze no Beach Pro Tour Challenge de Torquay, na Austrália, terminando a prova em quarto lugar.



"É um resultado que não estávamos à espera que chegasse tão cedo. Demonstra que estamos a trabalhar na direção correta e que todo o esforço e que todas as horas investidas estão a ser recompensadas. Este resultado dá-nos mais motivação para lutar pelos nossos objetivos: atacar a próxima época com a maior força possível e entrar nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024", afirmou Hugo Campos a O JOGO​​​​​.

Pedrosa e Campos perderam por 2-0, com os parciais de 21-18 e 21-15, diante da dupla australiana Christopher McHugh e Paul Burnett, que foram vice-campeões asiáticos e campeões nos Jogos da Commonwealth.

Apesar da derrota, esta é a melhor classificação de sempre da dupla orientada por Leonel Gomes em etapas da categoria challenger do circuito mundial de voleibol de praia, tendo sido a 11.ª prova do World Beach Pro Tour em que o atleta de Espinho e o da Maia competiram.

"Faltaram-nos alguns pormenores, principalmente no primeiro set da meia-final e , provavelmente, se ganhássemos esse parcial mudaria o rumo do torneio todo", admitiu João Pedrosa. "Os adversários não perdoam a este nível e qulqquer coisa que façamos menos bem provoca um resultado menos bom. Vamos continuar a sonhar e continuar a trabalhar para que continuemos na luta por um lugar nos Jogos Olímpicos de 2024. Venha quem vier vamos lutar até ao fim", prometeu o atleta natural de Espinho.