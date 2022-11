Voleibol de praia: João Pedrosa e Hugo Campos perdem em Challenge na Austrália

A dupla portuguesa de voleibol de praia composta por João Pedrosa e Hugo Campos estreou-se hoje na poule C do Beach Pro Tour Challenge de Torquay, na Austrália, com derrota por 2-1 ante rivais israelitas.

João e Hugo perderam o primeiro set por 16-21 frente a Eylon Elazar e Netanel Amiram Ohana, venceram o segundo por 22-20, contudo cederiam novamente no terceiro, agora por 15-6.

No próximo desafio no quadro principal, na próxima madrugada, os portugueses vão defrontar os australianos James Takken e Solomon Bushby, que foram derrotados no primeiro jogo por 2-0 (15-21 e 20-21) com a dupla italiana Daniele Lupo/Enrico Rossi.