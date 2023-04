Voleibol de praia: João Pedrosa e Hugo Campos eliminados no Brasil

Dupla portuguesa acabou em 19.º lugar no Challenge de Itapema

A dupla portuguesa João Pedrosa e Hugo Campos foi hoje eliminada do challenge de Itapema de voleibol de praia, que acabaram em 19.º lugar, após duas derrotas na segunda fase de qualificação.

Após perderem com os espanhóis Adrián Gavira e Pablo Herrera, por 21-17 e 21-12, encontraram-se, dentro da 'pool C', com a dupla argentina de Nicolás Capogrosso, atleta olímpico, e Tomas Capogrosso.

Com os argentinos, lutaram por duas vezes por vencer um set, mas acabaram por ceder por 25-27 e 23-21.

O par Pedrosa/Campos, que em 2022 conquistou o título mundial universitário, tem como melhor classificação de sempre em etapas da categoria Challenger do Circuito Mundial o quarto lugar no Beach Pro Tour Challenge de Torquay, na Austrália, tendo já em 2023 um 19.º posto em La Paz.