Voleibol de praia: Beatriz Pinheiro e Inês Castro no play-off do Futures de Madrid

Redação com Lusa

Beatriz Pinheiro e Inês Castro estiveram esta sexta-feira em ação no Beach Pro Tour Futures de voleibol de praia, em Madrid, com uma vitória e uma derrota, e vão disputar o play-off da ronda de 12 equipas do quadro principal.

As campeãs portuguesas em título entraram bem na competição ao derrotarem as lituanas Ieva Dumbauskaite e Skalve Krizanauskaite por 2-1 (21-15, 21-23 e 15-12) no jogo inaugural da Pool A.

Depois, enfrentaram as experientes espanholas Liliana Fernández Steiner e Paula Soria Gutiérrez, que tinham vencido facilmente as letãs Anija Ozolina e Beate Liepajniece por 2-0 (21-13 e 21-8) no primeiro jogo.

Liliana e Paula, considerada a principal dupla favorita à vitória final nesta etapa de Madrid, venceu naturalmente por 2-0 (21-10 e 21-10) e apurou-se diretamente para os quartos de final.

O próximo jogo de Beatriz Pinheiro e Inês Castro está agendado para sábado de manhã no Parque Deportivo Puerta de Hierro, na capital espanhola, naquela que é a primeira competição do circuito mundial de voleibol de praia do calendário de 2023 para a dupla lusa.