Vitória de Guimarães dá a volta ao Sporting e garante final da Taça feminina

O embate das minhotas com o Leixões, atual detentor do troféu, está agendado para as 21:00 deste sábado, no Pavilhão do Centro Cultural de Viana do Castelo.

O Vitória de Guimarães garantiu hoje, pela primeira vez, a presença na final da Taça de Portugal feminina de voleibol, depois vencer o Sporting, por 3-1, num jogo em que até perdeu o 'set' inicial.

Com este sucesso, a formação vimaranense vai defrontar na final deste sábado, também em Viana do Castelo, a equipa do Leixões, que na outra meia-final do 'play-off' venceu a AJM/FC Porto, por 3-2.

O Sporting, que era considerado favorito para esta eliminatória, até começou o desafio a querer impor esse estatuto, com uma entrada forte, graças a um ataque eficaz, que foi intimidando um adversário algo instável a defender, até arrancar um trunfo inicial por 25-20.

A formação minhota repetiu a entrada receosa para o segundo 'set', perante um Sporting mais confiante na finalização, mas, já na parte final do parcial, reequilibrou o desafio, aproveitando alguns deslizes na rede do adversário, para inverter o rumo do parcial e vencer por 25-21.

O terceiro parcial acabou por ser o mais equilibrado de todos, com as vimaranenses a capitalizarem o embalo anímico do 'set' anterior para impor uma vantagem interessante, graças a um bloco muito forte, e, apesar de o Sporting ainda ter empatado (23-23) na parte final, o Vitória conseguiu superiorizar-se com um 25-23 e assumiu uma posição privilegiada para discutir o seguinte.

Nesse derradeiro 'set', o Sporting não conseguiu reequilibrar-se, permitindo ao motivado Vitória de Guimarães, que se mostrou mais forte na qualidade de receção e nos contra-ataques, fechar, sem surpresa, o desafio, com o triunfo no parcial por 25-22, que valeu o 'bilhete' para a final.

Jogo realizado no Pavilhão do Centro Cultural de Viana do Castelo.

Sporting - Vitória de Guimarães, 1-3.

Parciais: 25-20, 21-25, 23-25 e 22-25.

Sob arbitragem de Sofia Costa e Marisa Salgado, as equipas alinharam:

- Sporting: Barbara Gomes, Vanessa Paquete, Thaís Bruzza, Juliana Carrijo, Jady Gerotto, Aline Timm e Daniela Loureiro (líbero). Jogaram ainda: Margarida Rocha, Katherine Regalado, Amanda Cavalcanti e Evgeniya Bochkareva.

Treinador: Rui Costa.

- Vitória de Guimarães: Manuele Silva, Samaret Caraballo, Jéssica Miranda, Greta Martinelli, Florencia Giorgi, Ana Clara e Maria Marques(líbero). Jogou ainda Diane Oliveira.

Treinador: Hélder Andrade.

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.