Vida mais difícil para a AJM/FC Porto na Taça CEV

Redação com Lusa

Formação comandada por Carlos Carreño perdeu por 0-3 com as alemãs do Palmberg Schwerin.

A equipa feminina de voleibol do AJM/FC Porto perdeu esta terça-feira por 3-0 com o Palmberg Schwerin, da Alemanha, no Dragão Arena, na primeira mão dos oitavos de final da Taça CEV, comprometendo a continuidade na prova.

A AJM/FC Porto, que deu boa réplica à consistente equipa alemã do Palmberg Schwerin no primeiro e terceiro parciais e manifestou total desacerto no segundo, perdeu pelos parciais de 19-25 (24 minutos), 12-25 (21) e 24-26 (30).

Lindsey Ruddins, com 20 pontos, foi a jogadora em destaque no capítulo da concretização na equipa alemã, enquanto na formação portuguesa esse papel pertenceu a Adriani Vilvert, com 10.

Com uma derrota em casa por 3-0 na primeira mão, a tarefa do AJM/FC Porto no que toca à qualificação para os quartos de final afigura-se difícil de alcançar no jogo da segunda, a disputar a 14 de dezembro, em Schwerin, na Alemanha.