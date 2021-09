Um grupo de Whatsapp com Fernando Santos: "É capaz de ser o primeiro a responder"

ENTREVISTA, PARTE II - Hugo Silva, selecionador nacional de futebol, conta que selecionador de futebol é dos primeiros a incentivar os colegas das outras modalidades e reconhece que a união das federações foi uma boa decisão para se fortalecerem.

Selecionadores das várias modalidades têm um grupo no whatsapp, incentivado por Renato Garrido, do hóquei em patins, na sequência de uma entrevista conjunta e inédita publicada por O JOGO a 1 de janeiro do ano passado.

O Paulo Jorge Pereira, selecionador de andebol, comentou que há um grupo no whatsapp dos selecionadores desde que O JOGO os juntou para uma entrevista. Recebeu mensagens dos colegas?