Turquia bate Ucrânia e volta a erguer o troféu da Golden League

Redação com Lusa

A seleção turca masculina de voleibol conquistou, este domingo, pela terceira vez a Golden League, ao vencer na negra a Ucrânia, por 3-2, na final do torneio de 2023, disputada na cidade croata de Zadar.

A Turquia, que já se tinha sagrado campeã em 2019 e 2021 e foi finalista vencida no ano passado, tornou-se o país com mais troféus conquistados, com três, depois de se ter imposto em cinco sets à Ucrânia, vencedora em 2017, pelos parciais de 14-25, 25-22, 26-24, 22-25 e 15-6.

A Croácia, anfitriã da final four, repetiu a medalha de bronze conquistada no ano passado, ao vencer por 3-0 a República Checa, vencedora da última edição, no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, pelos parciais de 25-23, 25-18 e 25-20.