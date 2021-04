Vice-presidente do Benfica critica Federação de voleibol: "Infeliz e triste incidente"

Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, alega que o presidente do organismo federativo "preferiu desrespeitar" o clube da Luz.

Foi uma das imagens marcantes da festa do título do Benfica no campeonato nacional de voleibol: no domingo, depois de vencerem o terceiro jogo da final do play-off frente à Fonte do Bastardo, nos Açores, os jogadores e staff das águias celebraram com uma "taça" improvisada, feita com garrafas de água, uma vez que o troféu destinado ao novo campeão não se encontrava na ilha Terceira.

Depois do comunicado emitido na noite de domingo pelo clube da Luz, Fernando Tavares, vice-presidente dos encarnados, recorreu às redes sociais para lançar duras críticas à Federação Portuguesa de Voleibol, visando, em particular, o presidente do organismo, Vicente Araújo.

"O Presidente da FPV afirmou que a taça de campeão nacional não foi entregue por causa da pandemia, que não pretendiam andar de um lado para o outro com a taça e que, finalmente, tinha avisado o Benfica. Estas declarações, para além de pouco institucionais, quando refere 'andar com a taça de um lado para o outro' como se de um frete ou uma vulgaridade se tratasse, tem vários equívocos", começa por referir Fernando Tavares no Facebook, prosseguindo e reiterando que o Benfica "não abdica da entrega da taça na Casa do Benfica da Ilha Terceira":

"O presidente da Federação teve tempo para emendar a mão. Mas não, preferiu desrespeitar o Benfica e a sua equipa de voleibol. Quanto à sua última declaração, que entregará a taça em tempo oportuno, eu diria que o tempo oportuno teria sido entregá-la no dia do desfecho, esse tempo oportuno terminou, e que a partir daqui o Benfica não abdica da sua entrega na Casa do Benfica da Ilha Terceira. Se tal não ocorrer não haverá taça e estou certo que será criado no Museu Cosme Damião um espaço que glorifique a nossa magnífica equipa e enalteça este infeliz e triste incidente protagonizado por uma federação amadora", remata Tavares.

Já durante a madrugada desta segunda-feira, a FPV emitiu um esclarecimento sobre a ausência da taça. "Considerando as limitações impostas pelas viagens aéreas em contexto pandémico, aliado à incerteza do resultado que os dois jogos a disputar este fim de semana acarretavam, a Federação Portuguesa de Voleibol contactou previamente o responsável do voleibol do Benfica, a quem informou, na quinta-feira passada, que dado o contexto referido e caso se viesse a encontrar um vencedor, a entrega da taça seria efetuada em momento e local a acordar com o clube campeão. Tal planeamento, não mereceu qualquer objeção ou reparo, antes compreensão, assim tendo ficado definido e organizado. Nesse sentido, atuará a Federação em conformidade com o planeado, aproveitando para reiterar as felicitações ao novo campeão nacional."