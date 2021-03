Treinador do Sporting fala em "circo": "Inadmissível as meias-finais sem fiscais de linha"

Declarações de Rui Costa, treinador da equipa feminina de voleibol do Sporting, após a derrota no no quinto jogo da meia-final da Divisão de Elite, frente ao Leixões.

Orgulho nas jogadoras: "Tenho muito orgulho no trabalho que elas fazem todos os dias. Não só nestes jogos desta meia-final tão disputada e difícil. A esse nível, não podemos estar contentes, não podemos estar felizes, só podemos estar conscientes que em dois anos de I Divisão estivemos na final de uma Taça e meia-final do campeonato. Equipa está cem por cento integrada no Sporting, são as coisas boas a tirar deste jogo."

Lesões de Bruna (recuperou) e Ana Couto (deixou de jogar aos 18-18 do segundo set) pesaram? "Vou brincar um bocadinho, o Sporting teve há uns anos um treinador que adorava essa parte para arranjar aqui uma desculpa. Eu treino 15. A Ana Couto é das melhores distribuidoras de sempre do voleibol nacional, obviamente não estando em campo e obrigando Beatriz de 20 anos a jogar, é um peso para ela e para a equipa. Isso é para ir à procura de desculpas. O que se passou de bom é trabalho delas. O que aconteceu de menos bom é responsabilidade minha. Elas fartam-se de trabalhar. Tenho sempre confiança em todas. Quando entram, entram para ajudar."

Críticas à federação: "Perdemos aqui uma oportunidade mais do que passar a final: perdemos a oportunidade de marcar uma posição em relação ao que se quer para o voleibol feminino, a todo o circo que é montado, perfeitamente idiota, durante estes cinco jogos, fora do campo. De mostrar à federação que tem de olhar para o feminino com respeito. É inadmissível que as meias-finais não tenham fiscais de linha. Parece que temos regras diferentes por ser um género diferente, é muito feio. Há várias coisas curiosas. Obrigamos o Leixões a trabalhar bem em termos de organização, é uma coisa que nos dá muito orgulho, o Leixões teve de se organizar para nos receber, mas depois o jogo não foi sequer transmitido na Volei TV, foi transmitido um jogo entre quinto e oitavo, à mesma hora. Está na altura de a federação olhar para o feminino como isto foi, um play-off com FC Porto, Sporting, Leixões e Benfica na meia-final. Esse respeito que é dado ao masculino, e bem, devia ser dado ao feminino. Perdemos a oportunidade de chegar aqui agora e dizer mais coisas que me apeteciam dizer agora e não vou dizer porque perdi o jogo e depois tudo parece desculpa. Mas há coisas que têm de ser ditas, queríamos ganhar para marcar alguma diferença. Temos feito esforço enorme para termos um comportamento digno, muito profissional. Temos mais de 200 treinos. Tanto ruído que à volta de um jogo, que não tem a ver com voleibol, faz-me crer que a organização que devia tutelar isto tudo, não o faz. Temos de continuar a alertar para quem nos governa que as pessoas, atletas, treinadores, quem aqui trabalha, merecem respeito. A federação tem de ter mão nas coisas e assumir o que quer para o voleibol feminino."

Elogios ao Leixões: "O Leixões hoje foi melhor, está de parabéns por isso. Sei onde estou, estou no Sporting e aqui sabemos ganhar e sabemos perder. O Leixões foi melhor o jogo todo, merece estar na final."