Treinador do Sporting após conquista da Taça: "Temos perfeita consciência do clube onde estamos"

Redação com Lusa

Declarações de Rui Costa e Bárbara Gomes, treinador e zona 4 do Sporting, respetivamente, após o triunfo por 3-2 sobre a AJM/FC Porto e consequente conquista da Taça de Portugal de voleibol feminino.

Rui Costa, treinador do Sporting

"O sentimento é de dever cumprido, mas acima de tudo de grande justiça para o meu grupo. Trabalho com uma equipa fantástica. Elas mereceram cada segundo do que tiveram hoje.

O Sporting não ganhava desde 1986, esteve 25 anos sem voleibol. Temos perfeita consciência do clube onde estamos, mas também para crescer sustentavelmente e ter a melhor mensagem possível.

Sofremos muito, o FC Porto é uma equipa ofensivamente fortíssima. Acima de tudo, [as suas jogadoras] mereceram.

Foi a capacidade defensiva, e adaptando-nos ao longo do tempo. O FC Porto tem duas pontas muito fortes, e adaptámos a defesa."

Bárbara Gomes, jogadora do Sporting

"Ainda não tenho bem palavras para o que acabou de acontecer. Entrámos com espírito muito positivo, sabíamos o que tínhamos de fazer. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, contra um adversário muito bem preparado e com armas diferentes das nossas. Em termos de ataque, têm mais força que nós.

O que nos trouxe até aqui foi o nosso espírito de equipa. Temos muita entreajuda e nos momentos difíceis é o que nos sustenta. É um orgulho para todas nós levar esta Taça para Lisboa, e que seja só a primeira de muitas.

Foi uma forma de desbloquearmos algumas coisas. No ano passado, perdemos na meia-final, e nos play-offs do campeonato não estivemos na melhor forma. Esta vitória mostra-nos que somos capazes, e faltava essa confiança, de que podemos estar nestes momentos de decisão e trazer as coisas para o nosso lado.

O play-off vai ser incrível de ver e queremos os adeptos mais vezes no Pavilhão João Rocha. Vamos fazer tudo para ir à final."