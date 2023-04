Treinador do Fonte do Bastardo: "Não fomos a tempo de responder ao Benfica"

Declarações de Nuno Abrantes, treinador do Fonte do Bastardo, após a derrota em casa do Benfica (2-3), relativa ao segundo encontro do play-off do apuramento de campeão nacional de voleibol.

Análise: "Gerimos mal a ansiedade no quarto set. Tivemos pressa em fechar os pontos, com erros que não deviam ter acontecido. Não fomos a tempo de responder ao Benfica, deixamo-nos ir numa espiral de erros".

Acredita no título? "As eliminatórias vão ser muito equilibradas. Acreditámos que podemos vir aqui bater o resultado. Não somos os favoritos. As duas equipas sofreram lesões (Caíque Silva e Peter Wholfahrtstatter). Espero que recuperem para o próximo jogo. São jogadores importantes. O bloco é uma das nossas armas e apostamos um pouco nisso. Tal como nos serviços. Somos uma equipa coesa e humilde. Acreditamos sempre que podemos ganhar qualquer jogo. Quando tivermos oportunidade de fechar os jogos, não podemos desperdiçar".