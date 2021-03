Treinador do Benfica após nova vitória sobre o Sporting: "Todos querem jogar"

Marcel Matz, treinador do Benfica, dá indicações aos seus jogadores

Redação com Lusa

Treinador do Benfica após triunfo por 3-0 sobre o Sporting, no segundo jogo da meia-final do campeonato.

Análise: "Jogámos bem, com muitos jogadores a pontuar. Estivemos muito fortes, especialmente no primeiro e segundo sets, e conseguimos colocar o adversário em dificuldades. O terceiro set foi mais equilibrado, mais bem jogado pelo Sporting."

Hipótese de fechar o play-off no domingo: "No domingo queremos ganhar. Agora vamos descansar, preparar o jogo e queremos melhorar, há margem para isso. Conhecemo-nos bem, temos uma equipa com muita experiência e queremos ganhar. É uma equipa que esta preparada para vencer e em que todos querem jogar."

Declarações de Marc Honoré, jogador do Benfica

"É uma vitória muito importante e estamos muito felizes. Melhorámos em muitos aspetos e mantivemos um nível muito alto durante todo o jogo, o que é importante contra um adversário forte como o Sporting. No domingo queremos voltar a ganhar. Vamos voltar a jogar em casa e queremos melhorar e sair com a vitória. É esse o objetivo."