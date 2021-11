Treinador de voleibol do Benfica dá conta de segundo roubo de bicicleta nas instalações do clube

Marcel Matz, treinador do Benfica, recorreu às redes sociais para denunciar o sucedido.

Marcel Matz, treinador da equipa de voleibol masculino do Benfica, denunciou nas redes sociais o segundo roubo de bicicleta em três anos e meio, nas instalações do emblema encarnado.

"Se alguém avistar a bicicleta... É o mesmo modelo desta, pode ser minha. Lá se foi a segunda bicicleta em três anos e meio. Roubaram de dentro [das instalações] do Benfica, perto do pavilhão, entre as 15h00 e as 20h00 de hoje [terça-feira]", escreveu o treinador no Twitter, juntamente com uma fotografia do modelo da bicicleta e explicando depois que está a tentar ser "mais ecológico".

"Desde que cheguei a Portugal, e depois de viver uma temporada no Japão, estou a tentar ser mais "ecológico". E também porque neste tempo todo tenho três filhos a crescer aqui em casa e que precisam entender sobre o assunto e preservar a natureza para eles mesmos. Uma das formas de ajudar o planeta foi ficar sem carro por dois anos (sim, agora tenho um para emergências, porque táxi para uma família de cinco era sempre complicado) e usar a bicicleta como meio para agilizar a vida aqui pelo bairro", explicou, revelando que nem a polícia conseguiu resolver da primeira vez que a situação ocorreu.

"É triste. Não sei sinceramente o que fazer. Da outra vez fui à polícia, entre outros, mas nada resolveu. Amanhã se houver alguma imagem pode ser que o jogo vire. Sei lá", concluiu.