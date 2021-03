"Terá que existir um esforço conjunto para podermos estar prontos"

Selecionador pede "esforço conjunto" para apuramento do Europeu de voleibol feminino.

O selecionador João José apelou esta quinta-feira ao "esforço conjunto" para Portugal encarar da melhor forma a fase de apuramento para o Campeonato da Europa de voleibol feminino, mostrando-se "confiante para o enorme desafio".

No dia em que divulgou a pré-convocatória de 24 jogadoras, da qual sairão 16 para iniciaram, a partir de 19 de abril, os trabalhos de preparação da fase de apuramento do Euro'2021, lamentou o "pouco tempo de preparação", devido à atual situação pandémica.

"A pandemia trouxe uma nova situação, à qual a Federação Portuguesa de Voleibol, as seleções e os clubes se estão a tentar ajustar da melhor forma possível de modo a poderem continuar a trabalhar, competir e alcançar os seus objetivos", começou por dizer João José, citado pela federação em comunicado.

O técnico, de 42, que se vai estrear no comando da equipa, pede, então, o tal "esforço conjunto" a um grupo de "atletas experientes e com jovens, constituído com base na maturidade e consolidação vinda da experiência e da energia e ambição próprias da juventude".

"Terá que existir um esforço conjunto para que, no pouco tempo que vamos ter de preparação, possamos estar prontos a discutir o apuramento para o Campeonato da Europa e a European Silver League", observou.

Portugal está inserido no grupo B da fase de qualificação para o Europeu'2021 juntamente com a Geórgia, Ucrânia e Suécia, sendo que será disputada em dois torneios, primeiro, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, entre os dias 07 a 09 de maio, e depois, na Geórgia, de 14 a 16 do mesmo mês.

A European Silver League realiza-se igualmente em duas fases, de 28 a 30 de maio e de 01 a 03 de junho, ambas na Bósnia-Herzegovina. Estónia, Letónia e Bósnia-Herzegovina são as seleções adversárias na poule B.

Lista da 24 pré-convocadas:

- Distribuidoras: Ana Couto (Sporting), Eliana Durão (Leixões), Ana do Carmo Figueiras (Vilacondense) e Beatriz Rodrigues (Sporitng).

- Centrais: Carina Moura (Leixões), Helena Monteiro (Academia de Voleibol Colégio Efanor), Aline Rodrigues (Sporting), Neusa Neto (Benfica), Armanda Cavalcanti (Sporting) e Marlene Pereira (Castelo da Maia).

- Zona 4: Bárbara Gomes (FC Porto), Marta Hurst (Osacc Haro Rioja Vólei, Esp), Gabriela Coelho (Academia de Voleibol Colégio Efanor), Ana Afonso (Vilacondense), Ana Monteiro (Academia de Voleibol Colégio Efanor) e Catarina Silva (Academia de Voleibol Colégio Efanor).

- Opostas: Júlia Kavalenka (Olimpia Teodora Ravenna, Ita), Maria Reis Lopes (Academia de Voleibol Colégio Efanor), Mariana Maia (Academia de Voleibol Colégio Efanor), Alice Clemente (Desportivo de Fátima).

- Líberos: Joana Resende (FC Porto), Matilde Rodrigues (Academia de Voleibol Colégio Efanor), Beatriz Basto (Leixões) e Daniela Loureiro (Sporting).