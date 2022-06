"Temos de baixar um bocadinho à terra, sabendo que a equipa vale muito pelo coletivo"

Declarações de Hugo Silva, treinador da seleção portuguesa feminina de voleibol, após o triunfo por 3-0 sobre o Luxemburgo e consequente primeiro lugar no final da primeira volta da fase de grupos da Silver League europeia.

Perspetivas para o que resta da Silver League: "Para já, perspetivo mais um jogo [para a Silver League europeia], no Luxemburgo, e tenho de pensar nele. O caminho tem de ser jogo a jogo, porque o equilíbrio nesta competição é muito grande. O resultado da Estónia [ao perder esta quarta-feira com a Suécia por 3-2] revela muito isso."

Portugal ocupa o primeiro lugar: do grupo: "Temos de estar preparados para as dificuldades e de encarar todos os jogos com muita responsabilidade. Trabalhar sobre vitórias é muito mais motivador, mas temos de "puxar" a equipa para a "realidade". Nunca nos deparámos com a possibilidade de estar na final de uma competição como a Silver League ou a Golden League. Temos de baixar um bocadinho à terra, sabendo que esta é uma equipa que vale muito pelo seu coletivo."

Quebra no terceiro set: "Há, de facto, muito potencial, como mostrámos neste último set, mas temos de trabalhar. [A quebra no terceiro set] foi normal. Mexi muito na equipa. Se calhar arrisquei demasiado, mas confio em todas as atletas. Sei o que elas fazem no dia a dia. Mas também sei que a juventude pode valer este tipo de situações [de equilíbrio com o Luxemburgo no último set]."