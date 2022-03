Declarações de João Coelho, treinador da Fonte do Bastardo, após a derrota na final da Taça de Portugal, 3-1, frente ao Benfica.

Análise: "Mostrámos ao que vínhamos no início do jogo e depois fomos um pouco precipitados nas opções que tomámos para decidir os pontos de forma demasiado rápida. Quando a bola não estava boa, queríamos vir para baixo e encontrar o bloco do Benfica. Não tivemos a paciência que o adversário teve. Tivemos erros não forçados, que nos tiraram a tranquilidade de jogar, a solidez que temos tido. Isso trouxe o adversário para o jogo. E é um adversário que tem muito valor, que só tinha perdido um jogo nesta época, contra nós."

Diferenças esbatidas para Sporting e Benfica: "Eram os favoritos, mas temos conseguido esbater as diferenças quer para Sporting, quer para Benfica. Hoje foi por erros próprios que não discutimos melhor esta final, pois mostrámos nível de jogo suficiente para discutir e para ganhar esta taça, frente a um Benfica que teve de recorrer várias vezes ao banco para reequilibrar a equipa."

Mais análise ao jogo: "Estivemos ao mesmo nível inferior para vencer esta final no segundo, terceiro e quarto sets. Tal como no quarto set, entrámos no terceiro a liderar, mas o adversário, que tem um serviço agressivo, um bloco pesado, excelentes executantes na defesa e excelentes também no contra-ataque e na bola alta, passou para a frente, também por erros nossos. Fomos sentindo o jogo a 'fugir' e não nos conseguimos reequilibrar. A entrada no quarto set mostra o ADN destes atletas: em desvantagem, quisemos forçar a negra, mas, a meio, já os nossos erros tinham colocado o adversário na frente."

Luta pelo título: "É muito difícil lutar por um campeonato ou por uma Taça de Portugal contra projetos como os do Benfica e do Sporting, que estão noutra 'divisão', mas a Fonte deu, a espaços, mostra do nível exibido durante o ano. Fizemos o segundo lugar tanto na primeira, como na segunda fase do campeonato. Isso é um bom cartaz de visita para a qualidade que temos. Isso tem de nos dar conforto e confiança para uma meia-final muito difícil, contra uma equipa construída para ganhar [o Sporting], que não pode falhar uma final pelo segundo ano seguido. Vamos colocar a pressão em cima de nós, porque queremos estar na final pelo segundo ano seguido e corrigir estes resultados finais que não são do nosso agrado. Não cumprimos este objetivo e vamos encarar a meia-final do campeonato com a ambição de chegar à final."