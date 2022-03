Taça de Portugal: Fonte do Bastardo vence Vitória de Guimarães e está na final

A formação insular fica assim com encontro marcado para a final deste domingo com o vencedor do jogo entre Sporting e Benfica, que se realiza esta tarde, na outra meia-final deste 'play-off', que decorre em Viana do Castelo

A Fonte Bastardo garantiu hoje uma vaga na final da Taça de Portugal de voleibol, depois de vencer o Vitória de Guimarães, por 3-1, numa partida em que a maior experiência dos açorianos foi decisiva.

A formação insular fica assim com encontro marcado para a final deste domingo com o vencedor do jogo entre Sporting e Benfica, que se realiza esta tarde, na outra meia-final deste 'play-off', que decorre em Viana do Castelo.

Neste desafio, o Fonte do Bastardo fez jus ao seu favoritismo e, embora encontrando um adversário minhoto que nunca se intimidou, fazendo com que todos os sets fossem muito disputados, acabou por fazer valer a maior rodagem do seu coletivo.

No primeiro parcial, a equipa dos Açores mostrou ascendente, sobretudo na vertente ofensiva, com Antony Gonçalves a fazer a diferença no remate, embalando um triunfo expressivo por 25-17.

No entanto, a irreverência e inconformismo pautavam o jogo do Vitória de Guimarães, que, no segundo set, com uma exibição de raça, sobretudo a defender, forçou uma justa vitória no parcial, por 25-22, com Francisco Pombeiro a ser o jogador em destaque na dinâmica da equipa.

A Fonte do Bastardo, que tinha revelado alguma falta de disciplina a defender e pouca agressividade a atacar, fez valer a maior experiência do seu conjunto para dar a volta à situação no terceiro parcial, surgindo mais consistente e vencendo por 25-19.

Esse sucesso, colocou o Vitória de Guimarães sem margem para erro na entrada do quarto set, com os minhotos a mostrarem vontade de forçar a decisão do jogo na "negra", mantendo o parcial sempre equilibrado.

A equipa vimaranense chegou mesmo a ter duas ocasiões para fechar o set, mas, nos momentos decisivos, teve erros fatais no serviço, a que a Fonte do Bastardo, bem mais rotinada, acabou por aproveitar e dar a volta à situação, fechando o jogo com um 30-28, que lhe valeu o "bilhete" para a final.