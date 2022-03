Taça de Portugal feminina: resultados dos jogos da final four

Resultados dos jogos da final four da Taça de Portugal de voleibol feminina, que se disputa no Centro Cultural de Viana do Castelo, entre 18 e 19 de março de 2022

Resultados dos jogos da 'final four' da Taça de Portugal de voleibol feminina, que se disputa no Centro Cultural de Viana do Castelo, entre 18 e 19 de março de 2022:

MEIAS-FINAIS:

Sexta-feira, 18 março

Leixões - AJM/FC Porto, 3-2 (19-25, 17-25, 25-22, 25-12, 15-08)

Sporting - Vitória de Guimarães, 1-3 (25-20, 21-25, 23-25, 22-25)

FINAL:

- Sábado, 19 março

Leixões - Vitória de Guimarães, 21:00