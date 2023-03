Taça de Portugal de voleibol feminino é do Sporting: "Parece que não quer vir para nós..."

Declarações de Rui Moreira e Joana Resende, treinador e líbero da AJM/FC Porto, respetivamente, após a derrota frente ao Sporting, por 3-2, na final da Taça de Portugal.

Rui Moreira, treinador da AJM/FC Porto

"Perdemos os últimos três jogos com o Sporting. Acima de tudo, faltou-nos consistência. Todas as equipas têm as suas características. O Sporting tem as dele, e o perfil da sua equipa não bate com a forma como nós jogamos. Somos uma equipa ofensiva, o Sporting defende muito, e cometemos muitos erros, sem paciência. Quando jogamos contra equipas que também cometem erros, a nossa supremacia ofensiva acaba por fazer a diferença. Quando jogamos contra quem defende muito bem, com boas executantes, que servem bem e sabem jogar a não perder, e conseguem desestabilizar, no bom sentido, o outro lado também precisa de saber jogar um pouquinho assim.

Não era novidade, mas não conseguimos contrariar. Para se jogar com o Sporting é preciso ser muito consistente. Foi um bom espetáculo, um jogo emotivo. Excluindo o quarto set, que foi desequilibrado, foi tudo muito equilibrado e uma bela promoção da modalidade. Faltou-nos consistência.

Vamos agora ao campeonato para ganhar. Foi um objetivo delineado no início da época, sabemos que temos equipa para isso. Outras equipas também o farão."

Joana Resende, líbero da AJM/FC Porto

"É uma sensação de tristeza muito grande. Tínhamos o jogo na mão, o quarto set estava a correr-nos bem e depois empancámos numa formação em que fizeram um parcial enorme. Perder 15-13 na negra...

O jogo foi muito equilibrado, mas custa-nos muito perder desta maneira. A cabeça começou a fugir do jogo e deixámos de ter algum discernimento, com dificuldades em fechar o jogo no ataque e em acertar com marcações e tempos de bloco.

Tivemos momentos muito bons, e aconteceram mais vezes do que os do Sporting, mas dou-lhes os parabéns. Resta-nos lutar pelo próximo objetivo da época, o campeonato.

O clube queria o triplete inédito [interno] e uma boa campanha nas competições europeias. Falhámos um objetivo, parece que esta Taça não quer vir para nós, não ganhamos desde 2020. Temos de trabalhar pelo outro objetivo, o campeonato. Hoje choramos, amanhã arregaçamos as mangas e vamos à luta."