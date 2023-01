Taça Challenge: Fonte do Bastardo bate Sporting e está mais pertos das "meias"

Triunfo por 3-0 nos Açores, na primeira mão dos quartos de final.

A Fonte do Bastardo venceu esta quarta-feira o Sporting, em casa, por 3-0, na primeira mão dos quartos de final da Taça Challenge de voleibol, ficando em vantagem para passar às meias-finais.

A equipa da ilha Terceira, nos Açores, que procura chegar pela primeira vez às meias-finais da competição europeia, derrotou, com relativa facilidade, o adversário, pelos parciais 26-24, 25-19 e 25-21.

O Sporting entrou melhor no jogo, marcando os três primeiros pontos. No primeiro parcial, a equipa de Lisboa esteve praticamente o tempo todo na frente do marcador, chegando a ter quatro pontos de vantagem (18-22).

Quando a vitória parecia já sorrir aos 'leões' (21-24), a Fonte recuperou, de forma impressionante, marcando cinco pontos seguidos.

A vitória do primeiro set, por 26-24, foi carimbada com um às de Edson Gonzalez, que foi também o melhor marcador da partida.

A equipa da casa entrou mais confiante no segundo parcial, mas o Sporting ainda conseguiu assumir a liderança (10-12), por breves momentos.

Aos 15-14, os açorianos inverteram o resultado e foram aumentando significativamente a vantagem, chegando a liderar por seis pontos (23-17).

Sem grande dificuldade, fecharam o resultado, pelo mesmo diferencial, aos 25-19.

No último set, a Fonte do Bastardo praticamente não deu hipóteses ao adversário, garantindo desde cedo a liderança do marcador.

Com uma vantagem confortável (15-9), que foi conseguindo manter (22-16), a equipa dos Açores acabou por vencer por 25-21.

A passagem às meias-finais da Taça Challenge será decidida em 25 de janeiro, na segunda partida, disputada em Lisboa.

Jogo realizado no Complexo Desportivo Vitorino Nemésio, na Praia da Vitória.

Fonte do Bastardo - Sporting, 3-0.

Parciais: 26-24 (28 minutos), 25-19 (26) e 25-21 (28).

Sob a arbitragem de Morten Klein (Dinamarca) e Paul Herbots (Bélgica), as equipas alinharam:

Fonte do Bastardo: Marcos Pereira, José Neves, Bruno Rubbo, João Noleto, Caíque Silva e Edson González. Jogaram ainda Dennis Villalobos (líbero), Frederico Gomez, Lucas Honorato e Victor Pereira

Treinador: Nuno Abrantes.

Sporting: Josué Rios, Thiago Gelinski, Gabriel Bertolini, Tiago Barth, Brian Melgrejo e Joaquin Galego. Jogaram ainda: Gil Pereira (líbero), Tons Svans, José Jardim, Kelton Tavares e Pedro Cardoso.

Treinador: João Coelho.

Assistência: cerca de 550 espectadores.