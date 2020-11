Surto de covid-19 no Viana obriga a adiar jogo com o Sporting

O VC Viana segue na segunda posição do campeonato, com 22 pontos, a três do líder Benfica

O jogo entre o VC Viana e o Sporting, da 13.ª jornada do Nacional de voleibol, previsto para sábado, foi adiado, anunciou hoje o clube de Viana do Castelo, devido a um surto de covid-19 no seu plantel.

Em comunicado publicada na rede social Facebook, "a direção do Voleibol Clube de Viana informa que foram registados três casos positivos em testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 (covid-19) no plantel da equipa sénior masculina".

"Esta situação obrigará, de acordo com as instruções da Autoridade de Saúde, ao isolamento desses atletas e à entrada em quarentena de toda a equipa, bem como ao consequente adiamento de todos os jogos que estavam agendados para este próximo período", refere o clube.

Face a esta situação, refere ainda a nota, "o Voleibol Clube de Viana informa que o jogo com o Sporting Clube de Portugal, agendado para este sábado (11:30), se encontra adiado para data a definir".

O VC Viana segue na segunda posição do campeonato, com 22 pontos, a três do líder Benfica, que soma 27 e mais um jogo, sendo as únicas equipas invictas. O Sporting é quarto classificado com 18 pontos.

Portugal contabiliza pelo menos 3.103 mortos associados à covid-19 em 192.172 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).