Supertaça masculina e feminina de voleibol já tem datas

A competição masculina opõe o campeão Benfica, e atual detentor da Supertaça, ao vencedor da Taça Sporting, pelas 17:00 de dia 2 de outubro.

A Supertaça masculina de voleibol, entre Benfica e Sporting, vai disputar-se no dia 02 de outubro, em Santo Tirso, o mesmo local da feminina, entre AJM/FC Porto e Leixões, em 25 de setembro, anunciou hoje a federação.

Segundo a Federação Portuguesa de Voleibol (FPV), as Supertaças vão disputar-se no Pavilhão Municipal de Santo Tirso e serão abertas ao público, com lotação limitada.

Nos femininos, a AJM/FC Porto é campeã nacional, e também detentora atual da Supertaça, e defronta o Leixões, vice e vencedor da Taça, pelas 18:00 de dia 25 deste mês.