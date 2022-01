Sub-18: Portugal quinto na primeira fase do apuramento para o Europeu

Redação com Lusa

Seleção portuguesa de voleibol sub-18 foi derrotada pelos Países Baixos.

A seleção portuguesa de voleibol de sub-18 perdeu por 3-2 com os Países Baixos, em Marsicovetere, em Itália, e terminou no quinto lugar a primeira fase de qualificação para o Campeonato da Europa da categoria.

Portugal, que perdeu na negra pelos parciais de 25-22, 25-20, 21-25, 24-26 e 10-15, assegurou o apuramento para a segunda fase de qualificação para o Europeu, a disputar em abril.

O neerlandês Saimen Hage, com 20 pontos, cotou-se como o melhor pontuador do encontro, enquanto Manuel Catarino foi o português mais concretizador, com 11 pontos.

O primeiro classificado do grupo, a decidir ainda hoje entre a Bélgica e a França, apura-se diretamente para a final do Europeu de 2022, a disputar em Tbilisi, na Geórgia.