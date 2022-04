Sub-17: Portugal vence Geórgia, mas falha Europeu de voleibol feminino

Redação com Lusa

Última jornada do Grupo D de qualificação para o Europeu da categoria.

A seleção portuguesa feminina de voleibol de sub-17 venceu por 3-1 a Geórgia, nos Países Baixos, na última jornada do Grupo D de qualificação para o Europeu da categoria, do qual já estava matematicamente afastada.

Depois de duas derrotas pela margem mínima de 3-2, com a Grécia e a anfitriã seleção dos Países Baixos, Portugal venceu a Geórgia por 3-1, com os parciais de 25-15, 25-15, 22-25 e 25-13, e terminou o apuramento na terceira posição, com cinco pontos.

Os Países Baixos, que na derradeira ronda venceram a Grécia por 3-1 (23-25, 25-22, 25-17 e 25-12), terminaram na primeira posição, com oito pontos, e qualificaram-se para a fase final do Europeu de 2022, a decorrer de 16 a 24 de julho, na República Checa.