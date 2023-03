Sporting falta ao jogo nos Açores devido a uma intoxicação alimentar

Sporting emitiu comunicado a explicar a ausência no terceiro jogo das meias-finais do play-off do campeonato de voleibol.

O Sporting não marcou este domingo presença no encontro com o Fonte do Bastardo, das meias-finais do play-off do campeonato de voleibol. Segundo informou o clube leonino em comunicado, a equipa sofreu uma intoxicação alimentar que a levou aos serviços de urgência da Ilha Terceira.

"Informamos que a equipa masculina de voleibol do Sporting Clube de Portugal teve de deslocar-se aos serviços de urgência da Ilha Terceira, nos Açores, por sintomas que indiciam uma intoxicação alimentar coletiva", pode ler-se.

"Em virtude desta situação, foi impossível ao clube comparecer ao jogo de hoje frente à equipa do AJ Fonte do Bastardo. Perante esta situação, o Sporting solicitou o adiamento do terceiro jogo das meias-finais do play-off da Liga, não tendo, porém, a AJ Fonte do Bastardo atendido ao pedido. Neste momento, a partida que estava inicialmente agendada para as 16h00 (horas de Portugal continental e Madeira) deste domingo foi cancelada e o Sporting já solicitou a remarcação do encontro, apelando à compreensão da Federação Portuguesa de Voleibol, dada a natureza da situação", acrescenta.

O clube insular refere na sua rede social Facebook que "a partida de hoje não foi realizada por falta de comparência do Sporting" e que "o Fonte Bastardo volta a jogar frente ao Sporting a 1 de abril, em Lisboa, no quarto jogo do play-off.

A equipa do Fonte Bastardo compareceu à hora prevista para a realização do encontro no Pavilhão do Complexo Desportivo Vitorino Nemésio, na Praia da Vitória, cumprindo os minutos de espera regulamentares.

O play-off regista uma igualdade a 1-1, após o Sporting ter vencido o primeiro jogo, em Alvalade, por 3-0 (25-21, 25-21 e 25-19), e o Fonte Bastardo ter triunfado em casa na sexta-feira por 3-2 (20-25, 22-25, 25-20, 25-13 e 15-10). A primeira equipa a conquistar três vitórias avança para a final.