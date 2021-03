Sporting elimina Académica de Espinho e está nas meias-finais da Taça de Portugal

O Sporting qualificou-se para as meias-finais da Taça de Portugal de voleibol masculino.

O Sporting qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais da Taça de Portugal de voleibol masculino ao derrotar a Académica de Espinho por 3-0 (25-22, 25-15 e 25-11), no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

A Académica de Espinho, da II Divisão, esteve bem no primeiro "set", cometeu poucos erros, mostrou uma boa atitude e deu boa luta a um adversário que luta pela conquista deste troféu.

Sem a estatura, a experiência e a qualidade dos "leões", a equipa espinhense conseguiu equilibrar o marcador e dar até a sensação de que podia discutir o resultado. Tal, porém, não se verificou e o Sporting impôs-se, mesmo sem jogar bem.

O ponto alto deste "set" e deste jogo aconteceu quando Guilherme Maia, de 18 anos, entrou na Académica de Espinho e defrontou o seu pai, Miguel Maia, do Sporting, que em abril completa 50 anos. Antevendo este momento especial em declarações prestadas à agência Lusa, ambos consideraram então tratar-se da "concretização de um sonho".

Guilherme Maia jogou mais tempo no parcial seguinte e, aos poucos, foi-se libertando, ganhando confiança e apresentando pormenores técnicos enquanto distribuidor que fazem lembrar o pai, um dos melhores voleibolistas portugueses da sempre, também distribuidor e uma das figuras centrais deste Sporting.

Depois de ter resistido bem ao Sporting no "set" inaugural, a Académica de Espinho nada pôde fazer à subida de rendimento leonino no "set" seguinte, que perdeu por 25-15, incapaz de suster a força atacante do adversário.

As diferenças entre as duas equipas ficaram ainda mais à vista no terceiro parcial e o Sporting venceu por 25-11, com a Académica de Espinho a evidenciar uma clara quebra física.

Aos 24-10, Miguel Maia dirigiu-se ao filho, abraçou-o durante vários segundos e depois então retirou-se calmamente do campo. Guilherme Maia emocionou-se e terminou o jogo com a sua equipa, após o que voltou a encontrar-se com o pai e a conversar com ele durante alguns momentos.

Académica de Espinho - Sporting, 0-3.

Parciais: 22-25, 15-255 e 11-25.

Sob a arbitragem de Raquel Portela e Paulo Gavina, as equipas alinharam:

- Académica de Espinho: Bruno Gonçalves, Paulo Monteiro, Simão Moreira, Jorge Iglésias, Hugo Monteiro, Paulo Gomes e José Filipe Pinto (libero). Jogaram ainda: Tomás Moreira, Guilherme Maia, Filipe Leite, Bernardo Oliveira, Ismael Neto (libero), André Canoso,

Treinador: Alexandre Afonso.

- Sporting: Eder Kock, Victor Pereira, Renan Purificação, Robinson Dvoranen, Paulo Silva, Miguel Maia e João Fidalgo (libero) Jogaram ainda: André Saliba, Bruno Alves, José Rojas, Miguel Sá (libero), José Vinha, André Nuno Sousa e Hélio Sanches

Treinador: Gersinho.

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.