Sporting-Benfica abre a segunda fase do nacional de voleibol

Sporting e Benfica vão defrontar-se logo na primeira jornada da segunda fase do campeonato nacional de voleibol, em 12 de dezembro, ditou esta quinta-feira o sorteio realizado no Porto.

Os "encarnados", que procuram o nono título no seu historial, fecharam a primeira fase no comando, só com vitórias, enquanto os "leões", com seis troféus, foram segundos.

A primeira ronda, que abrange o grupo dos oito mais fortes, vai ter ainda os jogos SC Caldas-Sporting de Espinho, AJ Fonte do Bastardo-Castêlo da Maia e VC Viana-Esmoriz.

A segunda fase é disputada num sistema de todos contra todos, a duas voltas.

Posteriormente, no "play-off", entre os quatro mais fortes, o primeiro defrontará o quarto e o segundo o terceiro, à melhor de cinco jogos, o mesmo que espera aos dois finalistas.

O Sporting de Espinho reina com 18 títulos, seguido do Técnico com 13 e o FC Porto com nove.