Sporting afasta Leixões e está na final da Taça de Portugal

Final a 8 em andamento em Santo Tirso

O Sporting apurou-se este sábado para a final da Taça de Portugal, cuja Final a 8 se desenrola em Santo Tirso. Nas meias-finais, os leões, que já ergueram o troféu três vezes, eliminaram o Leixões, por 3-0 (parciais de 11-25, 18-25 e 18-25)

Apesar do triunfo pela margem máxima e de se encontrarem a discutir séries diferentes no campeonato, os leixonenses ofereceram uma boa réplica ao emblema de Alvalade, em particular no segundo (15-15) e terceiro sets (15-16).

Depois os homens de Gersinho conseguiram fugir, ficando a aguardar pelo desfecho da meia-final entre Benfica (detentor do troféu e 18 Taças no palmarés) e Fonte do Bastardo, a partir das 18h00.

A final realiza-se domingo (16h00).