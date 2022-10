Sérvia segue invicta para os quartos do Mundial feminino de voleibol

Redação com Lusa

Na terça-feira, em Gliwice, a campeã mundial Sérvia defronta nos quartos de final a anfitriã Polónia.

A seleção feminina de voleibol da Sérvia continua invicta na defesa do título, após ter fechado a segunda fase do Mundial de 2022 com um triunfo por 3-0 sobre a Turquia, avançando ambas para os quartos de final.

Na terça-feira, em Gliwice, a campeã mundial Sérvia defronta nos quartos de final a anfitriã Polónia e a Turquia os Estados Unidos, enquanto que em Apeldoorn, nos Países Baixos, a Itália e o Brasil estão ainda à espera dos seus adversários.

A Sérvia, que venceu a Turquia pelos parciais de 25-20, 25-21 e 25-23, terminou o Grupo F, em Lodz, na Polónia, na primeira posição, seguida dos Estados Unidos, que, com alguma inesperada dificuldade, venceram a Tailândia, por 3-2, com 23-25, 21-25, 25-19, 27-25 e 15-13.

A Turquia terminou o Grupo F na terceira posição, com 17 pontos, a três dos EUA e a seis da Sérvia, garantindo também a passagem aos quartos de final, juntamente com a Polónia, quarta, que venceu a Alemanha, por 3-2, por 26-24, 20-25, 25-18, 26-28 e 15-10.

A seleção do Canadá, que hoje venceu a República Dominicana por 3-2, com os parciais de 18-25, 25-23, 25-17, 25-27 e 15-07, falhou o desejado apuramento para os quartos de final ao terminar na quinta posição do Grupo F da segunda fase.

No Grupo E, que fecha no domingo em Roterdão, nos Países Baixos, a Itália venceu a China, por 3-0 (26-24, 25-16 e 25-20), e o Brasil a Bélgica, por 3-1 (26-28, 25-17, 25-11 e 25-16), terminando na primeira e segunda posições, respetivamente.

O grupo fica concluído no domingo com dois jogos ainda com influência na classificação e na definição dos quartos de final, entre a China e a Bélgica e o Japão e os Países Baixos, e um terceiro meramente para cumprir calendário, entre Porto Rico e a Argentina.

As seleções teoricamente mais fortes à partida para o Mundial de 2022 garantiram já a presença nos quartos de final, a realizar na terça-feira em Apeldoorn, na Holanda, e em Gliwice, na Polónia.

São os casos da Sérvia, campeã mundial e vice europeia, da Itália, campeã europeia e vice mundial, dos Estados Unidos, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 e campeão mundial em 2014, e Brasil, medalha de prata no Japão.