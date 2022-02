Seleção francesa de voleibol boicota Mundial caso prova seja na Rússia

Redação com Lusa

Federação Internacional de Voleibol ainda não se pronunciou sobre a eventual transferência da competição.

A seleção francesa de voleibol masculino, atual campeã olímpica, anunciou que não irá participar no próximo Mundial, previsto para o final de agosto, caso a prova se realize na Rússia, que lançou uma ofensiva militar à Ucrânia.

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) ainda não se pronunciou sobre a eventual transferência da competição, prevista para 26 de agosto a 11 de setembro, na Rússia.

"A segurança dos nossos concidadãos é a nossa prioridade e tudo faremos para a garantir durante as competições nacionais e internacionais. Neste contexto, e nesta fase, a França não participará no Mundial se a organização se mantiver na Rússia", afirmou o presidente da Federação Francesa de Voleibol.

A organismo gaulês decidiu também cancelar todas as viagens de equipas francesas para jogos da Taça da Europa, previstos para a Ucrânia e para a Rússia.

A Polónia, país que tem fronteiras com Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, já pediu à FIVB que retire à Rússia a organização do Mundial do próximo verão, que foi atribuída ao país em novembro de 2018.

Na sexta-feira, o Comité Olímpico Internacional (COI) pediu a todas as federações desportivas internacionais que cancelem ou mudem de local quaisquer competições planeadas para solo russo ou bielorrusso, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos 198 mortos, incluindo civis, e mais de 1.100 feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 120.000 deslocados desde o primeiro dia de combates.