Seleção feminina perde na negra jogo particular com a França

Seleção feminina de voleibol perde com a França

A seleção portuguesa de voleibol feminino perdeu por 3-2 com a França, em Rennes, no segundo jogo de preparação para a European Silver League.

Depois de ter sido derrotado na sexta-feira pela margem máxima de 3-0, no primeiro dos três jogos com as gaulesas - o terceiro decorre na segunda-feira -, Portugal só cedeu na "negra", pelos parciais de 21-25, 22-25, 25-23, 25-15 e 8-15.

Gabriela Coelho, com 18 pontos, Carina Moura, com 14, e Katia Helena, com 13, foram as jogadoras nacionais em destaque na concretização de pontos, tendo a francesa Lucille Gicquel, com 19, sido a melhor pontuadora do encontro.

A seleção portuguesa, orientada por Hugo Silva, encontra-se em Rennes a preparar a sua participação na European Silver League, enquanto a França, sétima classificada no último Europeu, prepara a European Golden League.

Portugal e França voltam a defrontar-se na segunda-feira, pelas 14:00 locais (13:00 em Lisboa), novamente no pavilhão Salle Colette Besson, em Rennes.

Na European Silver League, a seleção portuguesa vai enfrentar, no grupo A, a Estónia, sua adversária na edição de 2021, a Suécia, que defrontou na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021, a Eslovénia e o Luxemburgo.

O grupo A (único), da European Silver League arranca em 25 de maio, em Viana do Castelo, com o jogo Portugal-Estónia e prolonga-se até 26 de junho. Os dois primeiros classificados do grupo apuram-se para a final a decorrer em 02 de julho.