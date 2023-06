Seleção feminina de voleibol cai no Montenegro e cede comando na Silver League

Redação com Lusa

Portugal, refira-se, já tinha garantido a presença na final four.

A seleção feminina de voleibol perdeu por 3-0 na visita a Montenegro, cedendo ao rival a liderança da poule B da Silver League europeia, à quinta e penúltima jornada.

Num desafio que durou cerca de uma hora, as pupilas de Hugo Silva foram derrotadas pelos parciais de 25-21, 25-23 e 25-22, no Sportski Centar Igalo Herceg-Novi.

A seleção lusa já tinha garantido a presença na final four, contudo também assumiu a vontade de conseguir um inédito apuramento só com vitórias, algo que já não será possível.

Portugal - que tinha batido em casa as adversárias de hoje por 3-1 - e Montenegro somam ambos 12 pontos, contudo a formação do Leste da Europa tem vantagem no confronto direito.

Na sexta jornada, Portugal visita a Geórgia, no sábado, enquanto Montenegro recebe as Ilhas Faroé, na sexta-feira, ambos os adversários com somente três pontos.