Seleção de voleibol feminino defronta Áustria na sexta-feira

Seleção austríaca é a adversária da equipa de João José no primeiro jogo da final 4 da European Silver League que se realiza em Maribor, na Eslovénia.

A seleção Nacional de voleibol feminino vai defrontar a Áustria, na próxima sexta-feira, na final 4 da European Silver League, a disputar no Sportna Dvorana Ljudski Vrt, em Maribor, na Eslovénia, pelas 17h00 locais (menos uma em Portugal continental). A outra meia-final será discutida entre a Eslovénia (organizadora da F4 e vencedora da Pool A) e a Bósnia-Herzegovina (2.º classificada na Pool B).

As portuguesas venceram o grupo B com cinco vitórias - frente a bósnias, estónias e letãs - e apenas uma derrota, averbada com as bósnias, enquanto as austríacas foram segundas classificadas no grupo A, com quatro vitórias frente às israelitas e luxemburguesas e duas derrotas com as eslovenas.

Apesar da grande força da equipa orientada por João José brotar sobretudo do seu comportamento coletivo, as suas jogadoras conseguem destacar-se igualmente a nível individual na European Silver League: Maria Reis Lopes lidera a tabela das melhores no serviço; nas melhores pontuadoras da competição, Maria Reis Lopes e Marta Hurst ocupam, respectivamente, o 4.º e o 5.º lugar,; no bloco, Aline Timm Rodrigues ocupa a segunda posição, logo atrás da austríaca Mehic; Marta Hurst fecha o pódio das melhores no ataque.



Com o apuramento para a final 4, as portuguesas asseguraram já o 4.º lugar na presente edição. O vencedor desta fase recebe 50 mil euros de prémio.

A European Silver League foi criada em 2018, a partir da Liga Europeia. A Suécia conquistou a primeira medalha de ouro em 2018. A Roménia, que venceu a prova em 2019, é a actual campeã em título.

A European Silver League é uma competição de acesso à European Golden League, disputada por algumas das principais selecções europeias e que, por sua vez, pode abrir as portas da Liga das Nações de Voleibol, onde está a elite internacional.