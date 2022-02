São Mamede suou em Santo Tirso para chegar aos quartos de final

Equipa de Miguel Soares vai agora defrontar o Vitória de Guimarães.

A Académica de São Mamede, que esta quarta-feira foi ganhar a Santo Tirso - vitória suada sobre o Ginásio por 3-2 -, vai jogar com o Vitória de Guimarães, em casa, nos quartos final da Taça de Portugal. Está assim conhecido mais um encontro da próxima fase, na qual a Fonte do Bastardo, atual líder da Liga, vai deslocar-se ao recinto do Sporting de Espinho.

O sorteio, realizado no dia 25 de janeiro, ditara que o Sporting, atual detentor da Taça de Portugal de voleibol masculino, jogará nas Caldas da Rainha nos quartos de final da prova, se passar a ronda dos oitavos de final se conseguir ultrapassar a Académica de Espinho no dia 20 deste mês. Já o Benfica, campeão nacional, jogará em Esmoriz, se na mesma data superar o Leixões no encontro dos "oitavos" no pavilhão da Luz.

Resultados dos oitavos de final

Domingo, 23 janeiro

Machico - Vitória de Guimarães, 0-3 (15-25, 22-25, 10-25)

Esmoriz - Ala Nun'Álvares de Gondomar, 3-0 (25-19, 25-22, 25-20)

Sporting de Espinho - Oeiras, 3-0 (25-16, 25-18, 29-27)

Caldas - Castêlo da Maia, 3-2 (25-23, 21-25, 17-25, 17-25, 15-11)

Fonte do Bastardo - VC Viana, 3-0 (25-22, 25-17, 25-19)

Hoje

Santo Tirso - Ac. São Mamede, 2-3 (13-25, 25-17, 22-25, 27-25, 12-15)



Jogos por disputar

Domingo, 20 fevereiro

Sporting - Académica de Espinho

Benfica - Leixões