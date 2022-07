Rui Moreira volta ao voleibol feminino da AJM/FC Porto

Redação com Lusa

O treinador, de 36 anos, esteve à frente da AJM/FC Porto em 2019/20 e 2020/21, levando a equipa, que já é bicampeã, à conquista do seu primeiro título, além de ter vencido uma Taça de Portugal e duas supertaças.

O treinador Rui Moreira está de regresso ao voleibol da AJM/FC Porto, equipa pela qual foi campeão nacional em 2020/21, informaram hoje os dragões na sua página oficial na internet.

"Rui Moreira está de regresso à AJM/FC Porto e é o sucessor de Carlos Carreño no comando técnico das bicampeãs nacionais de voleibol feminino", refere o clube.

"Venho com a intenção de dar continuidade ao excelente trabalho que foi feito na época passada e conquistar coisas que não consegui anteriormente. Por isso, venho com a ambição no máximo e estou muito motivado para este novo desafio", disse o treinador, em alusão ao trabalho desenvolvido na última época por Carlos Carreño.