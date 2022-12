Rui Moreira: "Toda a gente preparada para os desafios que aí vêm"

Na primeira mão, disputada na terça-feira no pavilhão da formação do Porto, as lusas já tinham vencido por 3-0,

A AJM/FC Porto garantiu o apuramento para os oitavos de final da Taça Challenge de voleibol feminino, depois de voltar a vencer as croatas do Ribola Kastela por 3-0, na segunda mão dos 16 avos de final.

Na primeira mão, disputada na terça-feira no pavilhão da formação do Porto, as lusas já tinham vencido por 3-0, repetindo hoje o triunfo num jogo disputado no mesmo local e com o mesmo resultado final de 3-0, com os parciais de 25-13, 25-10 e 25-16.

A equipa lusa foi sempre superior e nunca deixou as adversárias entrarem na luta por qualquer "set", vencendo todos os parciais com margem folgada, demonstrativa da diferença de valor entre as duas equipas.

Rui Moreira, técnico das portistas, referiu que a equipa corrigiu o comportamento em relação ao jogo da véspera, demonstrando "comprometimento, seriedade e consistência".

"Fomos significativamente melhores na linha de serviço, cumprimos o que tínhamos previsto e melhorámos também no bloco. Com algumas alterações e rotatividade dentro do grupo procurámos manter toda a gente preparada para os desafios que aí vêm", disse no final da partida.

