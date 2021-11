Rui Costa, Helton Leite e Adel Taarabt presentes no dérbi do voleibol masculino

Presidente do emblema encarnado, bem como os dois jogadores da equipa principal de futebol do Benfica estiveram no pavilhão nº2 da Luz para assistirem ao duelo com o Sporting.

Rui Costa, presidente do Benfica, bem como Helton Leite e Adel Taarabt, jogadores da formação comandada por Jorge Jesus, fizeram questão de marcar presença esta quarta-feira no pavilhão nº2 da Luz para assistirem ao dérbi do voleibol masculino entre Benfica e Sporting.

Os dois emblemas de Lisboa enfrentam-se em jogo em atraso da sexta jornada do campeonato nacional de voleibol.

De recordar que as duas equipas já se defrontaram esta temporada, na disputa da Supertaça: triunfo do Benfica por 3-2 (23-25, 25-21, 25-23, 30-32 e 15-12).