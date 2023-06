Renatinha e o afastamento da AJM/FC Porto: "Não consegues entender o porquê do treinador humilhar-te"

Oposta e capitã da AJM/FC Porto "desapareceu" a meio da época

Renata Colombo, mais conhecida no mundo do voleibol como Renatinha, deixou esta terça-feira uma publicação nas redes sociais em que explica o seu afastamento da AJM/FC Porto, clube no qual era capitã e era figura-chave desde 2020.

A oposto brasileira fala em "humilhação" e salienta: "a verdade aparece sempre".

"Tudo tem o seu tempo. E hoje vou colocar um ponto final nesta história, onde preferes esquecer o que aconteceu, mas vou esclarecer a curiosidade de alguns, pois acredito que a maioria já sabe a verdade", começou por escrever.

"Não consegues entender o porquê do treinador humilhar-te, gritar e correr até ti ao ponto de te mandar embora da equipa e completar a frase a dizer que não havia patrocinador que me colocaria novamente em campo. Eu estava sim lesionada do cotovelo, mas fazer falsas declarações no jornal, inventar histórias para os adeptos, para justificar o meu afastamento. Era só dizer a verdade, mas não são todos que conseguem, certo? Ter caráter e palavra hoje em dia é raro. (...) Aprendam uma coisa: a verdade aparece sempre. Quero agradecer aos meus familiares, amigos e adeptos pelo carinho de sempre, muito obrigada", concluiu.

Nos comentários da publicação, nota para a reação de Thuany Bardin, zona 4 brasileira que representou a AJM/FC Porto esta temporada: "Só tu sabes tudo o que passou Re, obrigada por toda a ajuda nos momentos de dificuldade. És, e sempre serás, especial", pode ler-se.

De recordar que a AJM/FC Porto foi orientada esta temporada por Rui Moreira - vai rumar ao Benfica -, tendo ganho Supertaça e campeonato nacional. A Taça de Portugal foi ganha pelo Sporting.